Mateusz Krzykała zwyciężył w programie telewizyjnym „The Voice Kids”. To syn byłego koszykarza Śląska Wrocław

Tata grał śpiewająco w basket, a syn wyśpiewał sobie zwycięstwo w piątej edycji „The Voice Kids” – programu TVP2. 13-letni Mateusz Krzykała dostał statuetkę i 50 000 zł.

— Kiedy rodzice wysyłali moje zgłoszenie na casting, przez myśl mi nie przeszło, że zajdę tak daleko, a co dopiero, że zostanę zwycięzcą. To, jak się czuję, jest nie do opisania. Wspominam wszystkie etapy. Jak długo się do każdego z nich przygotowywałem i jak po każdym zostawałem w coraz mniejszym gronie. Czuję jednocześnie duży smutek, że to koniec tej przygody, będę tęsknić za wszystkimi ludźmi, występami, za każdą wylaną kroplą potu, jak i morzem łez po każdej walce. Szczególnie dziękuję całej mojej rodzinie i przyjaciołom za wsparcie oraz troskę. Chociaż ten etap mojej muzycznej wędrówki się skończył, to dziś czuję, że prawdziwa przygoda dopiero przede mną — powiedział Mateusz po ogłoszeniu wyników, w sobotę, 23 kwietnia.