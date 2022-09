Maszyna oskalpowała dłoń wraz z przedramieniem 5 września 2022. Młody pacjent trafił do Trzebnicy. Zabieg trwał 5 godzin

5 września rano do szpitala w Rawiczu został przywieziony 21-letni pacjent, który uległ makabrycznemu wypadkowi przy pracy. Osoba ta obsługiwała maszynę i w pewnym momencie ręka została „złapana” przez ruchome elementy urządzenia (rodzaj wału lub taśmociągu). Dłoń oraz połowa przedramienia zostały dosłownie oskalpowane.

Pacjent został przyjęty do trzebnickiego szpitala ok. godz. 9.00 - prawie natychmiast po konsultacji z dyżurnym lekarzem z Rawicza i od razu trafił na stół operacyjny. Operacja została przeprowadzona w trybie pilnym, trwała 5 godzin i brało w niej udział 3 lekarzy:

dr. Ahmed Elsaftawy

dr. Paweł Stajniak

dr. Damian Czajka



Zabieg miał na celu nie tylko uratowanie dłoni i przedramienia, ale również w jak największym stopniu przywrócenie uszkodzonej kończynie funkcji chwytnej, a także jak najbardziej estetycznego wyglądu.