Masz niepotrzebne ubrania do oddania? Możesz wspomóc akcję Fundacji Jagoda

Nienoszone rzeczy, takie jak ubrania, sparowane buty, torebki i akcesoria, wystarczy przekazać firmie ubraniadooddania.pl, która wykorzysta je we właściwy sposób.

Największą moc ma to, co wydarzy się, kiedy to zrobicie! Jeśli wskażecie Fundację Jagoda i wybierzecie kampanię dotyczącą utworzenia Centrum Rehabilitacji dla Osób Poparzonych, firma ubraniadooddania.pl przekaże pieniądze na ukończenie ośrodka – 10 kg odzieży to 10 zł dla Fundacji.

Fundacja Jagoda

Fundacja Jagoda jest w trakcie tworzenia Centrum Rehabilitacji dla Osób Poparzonych. Lokal na ten cel Fundacja otrzymała od Gminy Wrocław – mieści się on przy ul. Dworcowej 9b.

Centrum Rehabilitacji dla Osób Poparzonych będzie jedynym takim miejscem w całym kraju. Chociażby dlatego, że wszystkie oferowane usługi będą w nim całkowicie bezpłatne.

Koszt inwestycji to 384 tys. zł, a do utworzenia ośrodka brakuje jeszcze 174 tys. zł. Dlatego zachęcamy wszystkich, aby wzięli udział w zbiórce na stronie ubraniadooddania.pl!