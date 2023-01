Masz już dość mieszkania w mieście? Znaleźliśmy 25 ofert sprzedaży domu na Dolnym Śląsku do 200 tysięcy złotych

Dom na wsi to marzenie wielu osób. Wiadomo, że nie mając dużych funduszy nie kupimy nic luksusowego, ale przy inwestycji do 200 tysięcy złotych można znaleźć już domek do remontu. Jeśli odliczymy od wydatków cenę za fachowy remont i zrobimy go własnymi rękoma, może się okazać, że nie jest to marzenie nie do spełnienia.

Poszukaliśmy domów w województwie Dolnośląskim do tej kwoty. Zobaczcie, może, któryś będzie wart Waszego zainteresowania.