Masz Canal+, będziesz oglądał filmy i seriale Netflixa

Grupa Canal+ poinformowała w poniedziałek (16.09) o nawiązaniu współpracy z Netflixem. Już od 15 października abonenci kanału telewizyjnego we Francji będą mogli korzystać do woli z zasobów biblioteki streamingowego giganta. Aby móc oglądać filmy i seriale Netflixa będa jednak musieli wykupić dostęp do pakietu Ciné Séries, którego koszt wynosi aktualnie 15 euro.

Co ciekawe podobna usługa ma zostać wprowadzona również na terenie Polski. Data premiery oraz cena nowego pakietu Canal+ w naszym kraju nie została na razie ujawniona. Szczegóły oferty mamy poznać na przełomie roku.

Więcej przeczytacie tutaj: KLIK!