„Szkolny Slang 2019. I wszystko staje się masne! Przeczytaj, a zrozumiesz, o czym mówią dzieci...

Według niektórych, szkolna młodzież używa slangu wyłącznie w celach rozrywkowych. Jednak slang to coś więcej niż tylko rozrywka - pozwala na integrowanie się z rówieśnikami i daje poczucie niezależności. Czy slang niesie ze sobą jeszcze jakieś korzyści? A może zagrożenia? Razem z ekspertami przyglądamy się temu zjawisku.Język nieustannie się zmienia - internet, social media , wydarzenia społeczne oraz, jak nigdy wcześniej, gry i popkultura mają ogromny wpływ na to jak ewoluuje mowa. Nauczycielom, ale i rodzicom, często trudno jest zrozumieć slang panujący wśród młodzieży.Bo kiedyś było tak: Franek psocił na lekcji, klasa wyśmiała panią od muzyki, a Krzysiek to kujon.A dziś jest tak: Franek prankował na lekcji w szkole, klasa dissowała panią od muzyki, a Krzysiek jest lamusem.Skąd te zmiany? Czym są spowodowane? Co oznaczają te tajemnicze zwroty? Zapraszamy na lekcję szkolnego slangu z Babbel!Mówiąc o slangu mamy na myśli zespół elementów językowych używanych przez grupę ludzi, która posługuje się nim w określonym kontekście. Różni się on od mowy potocznej tym, że ma ograniczony zasięg społeczny, co oznacza, że może być zrozumiany jedynie w określonym środowisku. Do najbardziej popularnych środków językowych, którymi posługuje się slang, należą: nadawanie nowych znaczeń słowom powszechnie używanym, deformacja istniejących wyrazów (najczęściej przez ich skracanie), tworzenie nowych połączeń wyrazowych oraz zapożyczenia z języków obcych.Obecnie na funkcjonowanie i brzmienie slangu młodzieżowego największy wpływ ma internet. Nowe środki przekazu, z których w głównej mierze korzystają uczniowie szkół podstawowych i średnich, są naturalnym środowiskiem do powstawania i stosowania nowych zwrotów. Facebook, Instagram, Youtube, Twitch, Tik Tok to platformy, na których młodzież spędza większość swojego wolnego czasu. Z kolei powszechność komunikatorów sprzyja tworzeniu się specyficznego języka, zrozumiałego tylko dla użytkowników. Warto wspomnieć, że wymyślone przez internautów zwroty zyskują na popularności głównie dzięki udostępnianiu ich w formie memów. Komunikat podany w takiej formie jest niezwykle atrakcyjny i chętnie przekazywany dalej, dlatego młodzież nawet z różnych zakątków kraju doskonale rozumie jego znaczenie.Dlaczego w ogóle młodzież używa slangu? Czy młode osoby czerpią z tego jakieś korzyści?– Używanie slangu jest trochę jak moda, która pojawia się i mija wraz z kolejnymi dekadami. Jest formą wpuszczanego świeżego powietrza w język dorosłych, łamaniem schematów, wyrazem kreatywności, niezależności i wolności młodych oraz sposobem na komunikowanie się w gronie rówieśników. Większość nastolatków używa slangu tworząc w ten sposób swoją tożsamość, wyrażając swoją identyfikację z wybranymi grupami społecznymi oraz w celach zaznaczenia własnej granicy od świata dorosłych. Dla niektórych slang jest bezpieczną formą ochrony przed wścibskością dorosłych, wrotami do świata nastolatków, którego dorośli nie rozumieją – mówi Marta Żysko-Pałuba, psycholożka i psychoterapeutka, założycielka Pracowni psychologicznej NINTU.Nie należy jednak uważać slangu za coś złego oraz zagrażającego dzieciom i młodzieży. – To niezbędny i niegroźny objaw dojrzewania, który podkreśla ich własną wyjątkowość i zarazem przynależność wśród młodzieży. Stanowi przede wszystkim element identyfikacji z rówieśnikami. Często jest formą aprobaty i akceptacji przez innych, niezbędną dla prawidłowego rozwoju psychicznego – dodaje Marta Żysko-Pałuba.Rodzice i nauczyciele słysząc język jakim komunikują się między sobą dzieci, mogą być chwilami zaniepokojeni. Wiele obaw dotyczy tego, czy używanie potocznego, zmodyfikowanego języka nie odbija się negatywnie na umiejętności formułowania poprawnych językowo wypowiedzi. Z drugiej strony, można się zastanawiać, czy popularność obcojęzycznych zwrotów w młodzieżowym slangu może być dobrą okazją do nauki nowego języka. Z jakiego powodu angielski jest najchętniej wykorzystywanym językiem w młodzieżowej komunikacji? – Język angielski jest najbardziej popularnym językiem obcym w Polsce, a także dominuje w mediach, z których młodzież często czerpie inspiracje. Pozwala to młodym osobom komunikować się w taki sposób, żeby wyróżnić się w środowisku, które nie jest w stanie zrozumieć ich języka. Co więcej, polskie zapożyczenia pochodzą często z angielskiego slangu na przykład "dissować" czy "prankować" – mówi Katarzyna Grabiec-Clark, ekspert językowy z Babbel, aplikacji do nauki języków obcych.Popularność tego języka w młodzieżowym slangu może pozytywnie wpłynąć na naukę angielskiego. – Pomimo tego, że zapożyczenia z języka angielskiego są mocno spolszczone i na pierwszy rzut oka nie zawsze można rozpoznać od jakiego słowa w języku angielskim pochodzą, na pewno pomaga to w jego nauce – dodaje Katarzyna Grabiec-Clark. Przecież im częściej powtarzamy jakieś słowo, tym lepiej je zapamiętujemy.Po teoretycznych rozważaniach przyszedł czas na poznanie slangu młodzieżowego w praktyce. Przedstawiamy Wam listę najbardziej popularnych zwrotów, zarówno w języku polskim jak i zaczerpniętych z języka angielskiego.• Masno – świetnie, doskonale, tłusto!• Dzban – zabawne określenie na kogoś, kto zrobił/powiedział coś głupiego.• Co tu się odjaniepawla? – co tu się dzieje, co tu się wyrabia• Potas-węgiel – wracamy myślami na lekcję chemii, potas oznacza się literą K, węgiel zaś literą C. Z tego połączenia wychodzi nam KC czyli skrót od Kocham Cię.• Dymkować – palić papierosy.Wśród określeń pochodzących z języka angielskiego możemy znaleźć takie zwroty jak:• Diss/dissować – to tak zwana cięta riposta, trafna, ostra wypowiedź.• Prank/prankować – słowo z języka angielskiego oznaczające psikus, wybryk.• Daję aprówkę – w języku angielskim słowo approve oznacza zatwierdzać, akceptować. Daję aprówkę – zgadzam się!• Skill/mieć skille – mieć umiejętności.• Najsik – od angielskiego słowa nice, które oznacza miły, sympatyczny, fajny.Mamy nadzieję, że ta krótka lekcja wyjaśniła dlaczego młodzież tak chętnie komunikuje się przy jego użyciu. Od teraz wiesz co oznaczają najbardziej popularne słowa i możesz zaskoczyć swoje dzieci zwrotem „co tu się odjaniepawla?!”.źródło: materiały prasowe