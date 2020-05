Maseczki komunijne. Z hostią, koronką, perłami. Zobaczcie oferty z internetu [GALERIA ZDJĘĆ]

W tym roku, przez epidemię koronawirusa, pierwsza komunia święta w większości parafii została przełożona na jesień. Czy wtedy będziemy nadal nosić maseczki? Nie wiadomo. Ale myślące przyszłościowo krawcowe już szyją specjalne modele maseczek komunijnych dla dzieci. Ozdobione haftem, koronką, wyszywane perłami, złotą nicią, do wyboru do koloru. Ceny? Od 8 do 25 zł za sztukę. Zobaczcie, jakie maseczki komunijne można kupić w popularnych serwisach internetowych: OLX i Allegro, klikając w galerię zdjęć powyżej. Na kolejne slajdy możecie przechodzić za pomocą strzałek lub gestów. Co o tym sądzicie? Czekamy na komentarze.













