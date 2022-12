Marznące opady deszczu i gołoledź na drogach! Synoptycy z IMGW wydali ostrzeżenia dla mieszkańców Wrocławia

Prognoza pogody na piątek wieczór (2 grudnia)

Piątkowy wieczór nie będzie się szczególnie różnił od pozostałej części dnia. Około godziny 18 temperatura powietrza spadnie do -2 st. C. i na tym poziomie utrzyma się przez noc. Mimo odczuwalnej wilgoci w powietrzu, nie powinny pojawić się opady deszczu, choć ostrzeżenie IMGW obowiązuje do godz. 23.