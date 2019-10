„Marsz w mrok” - nowa powieść kryminalna do wygrania w naszym konkursie!

Dotknąłem wielu istnień, odbierając jedno. Zostawiłem ślad, który będzie trwać do końca ich dni. Tego jeszcze nie widać, może nawet nie będzie to widoczne przez lata, ale zmieniłem trajektorię losów wielu osób.

Choć bardzo szybko aresztują mordercę, to po kolejnych przesłuchaniach sprawa komplikuje się bardziej, niż ktokolwiek mógłby przypuszczać. Każda uzyskana od podejrzanego odpowiedź prowadzi do nowych pytań. Policjanci rozpoczynają rozgrywkę z przebiegłym osobnikiem, nie zdając sobie sprawy, w jak trudnej sytuacji się znaleźli ani jak wiele poświęceń będzie od nich wymagać ta sprawa. Pozornie proste dochodzenie przeradza się w poszukiwanie zaginionej kobiety, sprawę całej serii brutalnych zabójstw oraz próbę odkupienia win przez ludzi, którzy popełnili zbyt wiele błędów.

On tkwi w długoletnim romansie, który coraz bardziej zagraża jego małżeństwu, a ona popada w paranoję związaną z tajemnicą sprzed lat.

Miłosz Fryzeł debiutuje w brawurowym stylu, serwując czytelnikom zwroty akcji bez uprzedzenia i bez litości. Jego „Marsz w mrok” to gęsty i duszny kryminał, który trzyma w napięciu do ostatnich stron.

Miłosz Fryzeł – urodzony w 1993 roku. Absolwent socjologii na Uniwersytecie Wrocławskim. Autor powieści, scenariuszy, opowiadań. Powieść „Marsz w mrok” stanowi jego literacki debiut, będąc jednocześnie otwarciem planowanego sześciotomowego cyklu.

