Marsz LGBT już w ten weekend we Wrocławiu. PiS protestuje

Zapowiadany na najbliższą sobotę wrocławski Marsz Równości ma być "tęczowym świętem społeczności osób LGBT+ i jej osób sojuszniczych". Imprezie patronuje prezydent Jacek Sutryk. To jednak nie podoba się Prawu i Sprawiedliwości. Jej kandydat do Sejmu Artur Adamski, pisze do Jacka Sutryka: rolą Prezydenta Miasta Wrocławia nie jest eksponowanie swoich własnych przekonań, ale dbanie o porządek publiczny i przekonania wszystkich mieszkańców Wrocławia, także społeczności katolików, w którą ten przemarsz jest wymierzony.

Szanowny Panie Prezydencie, Drogi Sąsiedzie,

z ogromną przykrością odebrałem informację, że objął Pan patronatem marsz środowisk LGBT+ zorganizowany na tydzień przed wyborami parlamentarnymi. Doskonale zdaje Pan sobie sprawę z kontekstu politycznego tego marszu i na jaki jego efekt liczą organizatorzy. Doskonale wie Pan, że mimo, że marsz ten będzie chroniony przez kordony Policji, niesie realne ryzyko wywołania zamieszek podobnych do tych, do jakich doszło w Białymstoku (...).

Rozumiem, że może Pan z całego serca popierać idee środowisk LGBT+, jednak rolą Prezydenta Miasta Wrocławia nie jest eksponowanie swoich własnych przekonań, ale dbanie o porządek publiczny i przekonania wszystkich mieszkańców Wrocławia, także społeczności katolików, w którą ten przemarsz jest wymierzony.

Uprzejmie proszę Pana o cofnięcie patronatu dla tego marszu, a mocą swoich osobistych znajomości z organizatorami o doprowadzenie do zmiany jego terminu na czas po wyborach parlamentarnych (...). Skoro ma to być rzekomo „święto tolerancji” to tym bardziej powinien Pan zrozumieć, że dobrana data jest fatalna, ponieważ kwestia LGBT+ stała się istotną częścią walki politycznej w tej kampanii wyborczej.

Z poważaniem,

Artur Adamski

Artur Adamski dodaje, że jego prośba dotyczy przede wszystkim terminu marszu. - Nie napisałbym tego listu, gdyby to był inny termin, gdyby to było dwa tygodnie wcześniej czy parę dni po wyborach. A tu możemy mieć do czynienia z eskalacją pewnych emocji i tego się obawiamy. Mam nadzieję, że nie będzie tam jakichś obscenicznych scen. Oczywiście, nie chcę nikomu ograniczać prawa do zgromadzeń, każdy takie prawo ma, tylko dlaczego akurat taka data - pyta w rozmowie z portalem GazetaWroclawska.pl Artur Adamski.