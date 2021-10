Markowe ubrania już od 10 zł w Auchan w Legnicy, Wałbrzychu i Wrocławiu. Kupisz markowe ubrania Ralpha Laurena, Abercrombie, Pepe Jeans Klaudia Korfanty

Nowe Życie by Auchan to najnowszy projekt sieci, który wprowadzony został do 44 sklepów w Polsce. Na Dolnym Śląsku używaną markową odzież kupimy w Auchan w Legnicy, Wałbrzychu i we Wrocławiu. Zajrzeliśmy do Auchan w Legnicy i sprawdziliśmy, ubrania jakich marek znajdziemy na nowym dziale oraz ile za nie zapłacimy. Obejrzyjcie galerię zdjęć, a poniżej przeczytajcie więcej na temat projektu.