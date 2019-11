Mariusz pochodzi ze Środy Śląskiej, a pracuje w Szwajcarii i często przygotowuje polskie dania dla kolegów z pracy. Ma dobre wyczucie smaku i intuicję kulinarną. Jest dumny ze swoich synów i uważa ich za swój największy sukces. Chciałby na stałe wrócić do Polski, przestać pracować jako elektryk i otworzyć swoją restaurację w rodzinnym mieście. Właśnie trafił do finałowej piątki w programie MasterChef na TVN-ie i w tę niedzielę powalczy o tytuł MasterChefa.

"MasterChef" w Meksyku!



Takich półfinałów w „MasterChefie” jeszcze nie było! Najlepsi z najlepszych ósmej edycji kulinarnego show będą walczyć o miejsce w finale w gorącym Meksyku. W tym trudnym wyborze Magdę Gessler i Michela Morana wspierać będzie gość specjalny - Dominika Paleta, aktorka polskiego pochodzenia robiąca karierę w meksykańskich telenowelach.



Piątka najlepszych uczestników „MasterChefa” wybierze się w kulinarną podróż po najsmakowitszych zakątkach Półwyspu Jukatan. Kucharze odwiedzą znane, lokalne restauracje i poznają tajniki miejscowej gastronomii. Wśród gości odcinka znajdą się burmistrz miasta Izamalu Fermin Humberto Sosa Lugo, jego żona Seydi del Carmen Azcorra Rosado, sekretarz prof. Rita Elida Kuk oraz ksiądz Fray Mario Moo Chale.



Następnie w malowniczym Izamalu zawodnicy pokażą, czego się nauczyli i jak majańska kuchnia wpłynęła na ich gotowanie. Koszmarny skwar, który tego dnia nie oszczędzi nikogo, będzie dodatkowym utrudnieniem i może pokrzyżować plany kandydatów do tytułu MasterChefa.



W tym odcinku do Magdy Gessler i Michela Morana dołączy gość specjalny - Dominika Paleta. Polka jest znaną w Meksyku aktorką grającą przede wszystkim w telenowelach takich jak „Paulina”, „Triumf miłości” oraz „Virignia”. Jaką decyzję podejmą jurorzy w wyborze półfinalistów? Osoba, która wypadnie najsłabiej, wróci do Polski wcześniej niż pozostali.



Emisja ćwierćfinałowego odcinka 24 listopada o godz. 20:00 w TVN!



źródło: materiały prasowe TVN

Dodaj zdjęcie do materiału. Autor: Opis: Dodaj zdjęcie: Maksymalny rozmiar pliku to 5 MB Aby wysłać zdjęcie musisz zgodzić się z poniższym warunkiem. Oświadczam, że zapoznałem / zapoznałam się z treścią regulaminu w tym z zapisami informującymi o fakcie i zakresie przetwarzania moich danych osobowych oraz o osobie Administratora Danych Osobowych (ADO), i w pełni akceptuję ich treść.