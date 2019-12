Marek Piekarczyk wiele razy udowodnił, że „ma ucho” do nowych talentów muzycznych. Artysta po odejściu z TSA nie stroni od eksperymentów i kooperacji. Właśnie startuje z koncertami z wrocławskim zespołem STRAIN.

O projekcie mówi z entuzjazmem: Po raz pierwszy w tym roku będzie ostro na moim koncercie. Z zespołem STRAIN nie ma żartów - "łoją" jak należy. Zaśpiewam ze STRAIN pierwszy raz, więc będziecie świadkiem historycznej chwili! Fanów mocnych brzmień zapraszam! Wśród wielu moich akustycznych koncertów ten będzie rarytasem. Podczas koncertów muzycy zagrają nowe wersje utworów z repertuaru TSA, utwory z solowej twórczości Marka Piekarczyka oraz kompozycje STRAIN. Pierwszy z koncertów, inaugurujący projekt, odbędzie się 13 grudnia w Obornikach Śląskich.To nie pierwsze spotkanie legendy polskiej sceny rockowej z wrocławskim STRAIN. Wrocławianie, których grupa istnieje od 2011 r., zagrali ponad 300 koncertów, m.in. przed TSA. Po doświadczeniu wspólnej trasy Marek Piekarczyk został zaproszony do współpracy przy drugiej płycie STRAIN - Blooming (2018), śpiewając w utworze Ucieczki. STRAIN i Piekarczyk mają już wspólny koncert na koncie – na tegorocznym Jarocin Festiwal muzycy wystąpili razem z Wojtkiem Cugowskim, Damianem Ukeje i sekcją 7 wiolonczel. Obecny projekt jest kontynuacją współpracy i zaznaczeniem nowej jakości muzycznej.Mateusz Galecki, lider i wokalista, autor tekstów i muzyki STRAIN z entuzjazmem mówi o „dzieleniu sceny” z artystą, na którego utworach się wychowywał: Perspektywa współpracy z tak legendarnym rockowym wokalistą to dla nas ogromny zaszczyt. To postać, która miała ważny wkład w polską muzykę, a przy tym twórczy i otwarty człowiek. Wszystko wskazuje na to, że możemy razem urodzić coś ciekawego i nowego, i nie możemy się doczekać dzielenia się tym z publicznością. Marek Piekarczyk o młodszych kolegach: STRAIN to energetyczne, świetnie brzmiące i niebanalne granie. Słychać w ich muzyce, że uczyli się od Mistrzów najlepszego Rock and Rolla. Mają mnóstwo dobrych i oryginalnych pomysłów, które realizują z radością i odwagą.Marek Piekarczyk – legenda polskiej muzyki rockowej. Wykonał ponad 2600 koncertów w Polsce i za granicą, w tym spektakli rock-opery „Jesus Christ SuperStar”, w której grał główną rolę. Były wokalista zespołu TSA, wieloletni trener muzycznego show “The Voice of Poland” oraz współprowadzący audycję radiową “Rock&Roll’owa Historia Świata” w RMF FM. Autor i współautor wielu projektów artystycznych i charytatywnych, w ramach których nagrywa i koncertuje.STRAIN – grupa z korzeniami rockowo-bluesowymi, powstała w 2011 roku we Wrocławiu. Zespół zagrał ponad 300 koncertów, w tym m.in. przed TSA, Luxtorpedą, Acid Drinkers, Hunterem, Irą, Lady Pank, Saxon, Black Label Society, Blues Pills. Na swoim koncie ma dwa albumy: "Strain" oraz "Blooming", z bardzo dobrymi recenzjami w krajowej prasie muzycznej. Wiosną 2020 roku ukaże się ich trzecia płyta długogrająca.13.12.2019, g.20:00bilety: 50 zł - przedsprzedaż (dostępne od 13.11), 60 zł - w dniu koncertuzapraszają: Obornicki Ośrodek Kultury oraz Klub BAJKA, ul. Dworcowa 26