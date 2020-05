Marek Niedźwiecki odszedł z Trójki po aferze z listą przebojów. Artyści rozpoczęli bojkot

"Podczas elektronicznego głosowania nad Listą Przebojów Trójki w dn. 15.05.2020 r. został złamany regulamin i do głosowania wprowadzono piosenkę spoza listy. Nadto dokonano manipulacji przy liczeniu głosów oddawanych na poszczególne piosenki, co zafałszowało wynik końcowy. W związku z tym Redakcja podjęła decyzję o unieważnieniu tego głosowania. Wyrażamy ubolewanie i przepraszamy wszystkich słuchaczy za zaistniałą sytuację" - czytamy w sobotnim komunikacie podpisanym przez Tomasza Kowalczewskiego, dyrektora-redaktora naczelnego Programu 3 Polskiego Radia.

Do kuriozalnej sytuacji doszło po zakończeniu piątkowego notowania Listy Przebojów Trójki. Pierwsze miejsce zajęła piosenka pt. Twój ból jest lepszy niż mój, autorstwa Kazika. Kazik odnosi się w niej do sytuacji, gdy w czasie zagrożenia koronawirusem Jarosław Kaczyński składał wiązanki kwiatów na cmentarzu, łamiąc wydany zakaz wychodzenia z domu.

Co się stało z Listą PrzebojóTrójki i w jaki sposób nagranie Kazika na nią trafiło? Prezes Polskiego Radia Agnieszka Kamińska zapowiada, że sprawa zostanie dogłębnie zbadana.

Podczas elektronicznego głosowania została wprowadzona piosenka spoza listy i doszło do ingerencji w kolejność utworów

.

- Podczas elektronicznego głosowania została wprowadzona piosenka spoza listy i doszło do ingerencji w kolejność utworów. Wskutek tego wynik końcowy nie odzwierciedlał głosowania słuchaczy - mówi szefowa Polskiego Radia Agnieszka Kamińska. - W tej chwili będziemy sprawdzać, czy nastąpiło to w wyniku błędu informatycznego, czy też była to ingerencja z zewnątrz. Z pewnością ta sprawa zostanie dogłębnie zbadana i wyjaśniona i wtedy będzie można podjąć decyzję co do ewentualnych kolejnych działań: albo w zakresie systemu informatycznego, albo ewentualnych kroków prawnych - dodała.