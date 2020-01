Marcin Zawół ze złotym medalem młodzieżowych igrzysk olimpijskich!

Marcin Zawół złotym medalistą młodzieżowych igrzysk olimpijskich w Lozannie w biathlonowym sprincie na 7,5 km. Polak biegł szybko, a na strzelnicy pomylił się tylko raz, co wystarczyło, by stanąć na najwyższym stopniu podium.

Zimowe, młodzieżowe igrzyska olimpijskie organizowane są po raz trzeci. W 2012 roku gościły w Innsbrucku, cztery lata później w Lillehammer w Norwegii. Co ciekawe medal Zawóła to pierwszy, oficjalny krążek dla Polski w historii tej imprezy. Cztery lata wcześniej srebro zdobyła co prawda łyżwiarka szybka Karolina Gałecka, ale w konkurencji, w której rywalizują międzynarodowe drużyny. Dlatego jej sukces nie jest zaliczany do tabeli medalowej wszech czasów.

- Ten medal to największy sukces w mojej karierze. Najbardziej obawiałem się mojego kolegi Jana Guńki, ponieważ ma tutaj najlepsze czasy biegu. Wiedziałem, że przy dobrym strzelaniu może ze mną wygrać - opowiadał Zawół już po odebraniu medalu. - Młodzieżowe igrzyska olimpijskie to świetna impreza na bardzo wysokim poziomie. Każdemu życzę, by mógł brać w niej udział. Atmosfera jest fantastyczna, można poznać nowe osoby, zawierać przyjaźnie i cieszyć się z tego, że można tu być.