Mandat za wymianę opon na letnie? To możliwe. Policja ostrzega przez korzystaniem z usług wulkanizatora w czasach epidemii koronawirusa

Warsztaty i punkty wulkanizacyjne zwykle wiosną przeżywają oblężenie. Dzisiaj jednak, ze względu na szereg obostrzeń nałożonych przez rząd, możliwe jest otrzymanie mandatu za każde nieuzasadnione zgromadzenie.

Policjanci z Olsztyna zatrzymali trzech kierowców korzystających z myjni i wystawili im mandaty.

Na portalu Autokult.pl pojawiło się ostrzeżenie przed ewentualnymi mandatami za korzystanie z usług wulkanizacji. Zakłady wulkanizacyjne podlegają podobnym obostrzeniom, co wszelkie inne punkty usługowe.

Sylwester Matczak, rzecznik Komendanta Stołecznego Policji wyjaśnia:

Każda sytuacja, w której jest wystawiany mandat, podlega indywidualnej ocenie patrolu policji. Należy to zaznaczyć, ponieważ to konkretni policjanci mają prawo decydować, czy dane zdarzenie kwalifikuje się do wystawienia mandatu. W przypadku np. wymiany opon u wulkanizatora chcę podkreślić, że nie istnieje obowiązek zmiany opon na letnie. Nie musimy tego robić. To, co jest teraz istotne, to maksymalne ograniczenie wychodzenia z domu. Nie róbmy tego, czego nie musimy robić. Oczywiście nieco inną kwestią jest np. konieczność naprawy pojazdu przez wzgląd na jego zły stan techniczny.