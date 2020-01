Mały Patryk walczy o życie. Potrzeba 9 mln zł na najdroższy lek świata [ZBIÓRKA, JAK POMÓC]

Do pomocy małemu Patrykowi Radwańskiemu z Wrocławia zaangażowało się już ponad 40 tysięcy osób z całego kraju i nie tylko. Zbiórka pieniędzy na zakup najdroższego leku świata, czyli terapii genowej lekiem Zolgensma, trwa od 3 listopada. Od tego czasu udało się uzbierać już ogromną kwotę, ludzie dobrego serca wpłacili łącznie ponad 2,5 mln złotych. To wszystko jest jednak kroplą w morzu potrzeb. Aby pomóc synowi, rodzice małego wrocławianina potrzebują prawie cztery razy tyle.

Chorzy na SMA nie posiadają w organizmie genu produkującego białko, które odżywia neurony sterujące mięśniami. Terapia stosowana w USA polega na dostarczeniu do organizmu chorego dziecka prawidłowo funkcjonującego genu. Konieczna jest jedna aplikacja dożylna, żeby zaczął on pracować. Kluczowy jest tutaj jednak czas. Gen trzeba podać jak najwcześniej. Wykonane w Stanach Zjednoczonych badania wykazały, że najlepszą skuteczność wykazują terapie przeprowadzone przed drugim rokiem życia dziecka. Śpieszyć należy się też z innego powodu. Stan zdrowia małego Patryka z dnia na dzień się pogarsza, a pod koniec ubiegłego roku trafił do szpitala.