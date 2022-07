Małpia ospa we Wrocławiu. Sanepid sprawdza, w jakich okolicznościach mogło dojść do zakażenia

– To młody mężczyzna. Jego stan jest dość dobry. Ma typowe objawy, czyli gorączkę, powiększone węzły chłonne, wysypkę. Ponieważ lek stosowany w leczeniu małpiej ospy jest nie do dostania w Polsce, leczymy go objawowo – powiedział nam prof. zw. dr hab. n. med. Krzysztof Simon, ordynator oddziału.