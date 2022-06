Malownicza ścieżka rowerowa powstała we Wrocławiu. Mieszkańcy czekali na nią wiele lat [ZDJĘCIA]

Gruntowa nawierzchnia i brak oświetlenia utrudniały korzystanie z trasy po opadach deszczu, kiedy trudno było pokonać ją suchą nogą oraz po zapadnięciu zmroku. Nowa ścieżka oznacza nie tylko wygodne połączenie z Promenadą Krzycką, ale również dojazd do okolicznych posesji i ogródków działkowych. Mieszkańcy Gaju i sąsiadujących z nim osiedli już korzystają z nowej trasy, która przebiega przez wyjątkowo urokliwy zakątek. W zeszłym tygodniu zakończono odbiory techniczne inwestycji.

"To popularna trasa spacerowa przenosząca zarówno lokalny jak i międzyosiedlowy ruch pieszy i rowerowy, w relacji od parku Skowroniego aż do ogródków działkowych na Ołtaszynie i Wojszycach. Prowadzi przez zaciszne i zielone tereny, z dala od zgiełku wielkiego miasta, co przydaje jej atrakcyjności. Między wyjazdem ze szpitala a numerem 64 znajdują się również domki jednorodzinne, do których dojazd możliwy jest wyłącznie od strony ul. Spiskiej. O utwardzeniu i oświetleniu całego odcinka aż do linii kolejowej zadecydowali mieszkańcy, głosując na ten projekt w edycji WBO z 2019 roku" - mówi Ewa Mazur z Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta.