Małgorzata Kożuchowska i jej tajemnicze wakacje. Internauci zgadują, gdzie wypoczywa popularna aktorka w rocznicę śmierci Hanki Mostowiak

Od czasu do czasu podróżnicze perypetie Małgorzaty Kożuchowskiej mają praktyczną wartość dla jej fanów. Kiedy w czasie jednej z wycieczek zaginęła walizka aktorki, Kożuchowska doszła do pozytywnych wniosków:

- Do bagażu podręcznego zapakowałam zapobiegliwie kilka niezbędnych rzeczy. I co? Okazało się, że do szczęścia nie potrzeba mi wiele: bikini, klapki, szlafrok, dwie sukienki, bielizna, przybory toaletowe, filtry i kapelusz – napisała Małgorzata Kożuchowska na Instagramie.