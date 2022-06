Malerzów Blues Festival już za dwa tygodnie. Festiwal muzyki to też dobre jedzenie i atrakcje dla dzieci (ZDJĘCIA, PROGRAM)

Organizatorzy zapewniają, że nikt nie będzie się nudził. Scenę otworzy nowa i energiczna grupa Speed Nachos, łącząca bluesa z delty Mississippi wraz z rapem i jazzem. Następnie przed publiką zaprezentuje się Darek Morgan promujący swój najnowszy album z autorskimi utworami - „Szukam Świata” (płyty będą dostępne do nabycia na miejscu). Kolejnym wykonawcą będzie niesamowite włoskie Trio Boffelli - Leoni wykonujące klasyczne utwory tj. Volare, Quando Quando oraz wiele innych.

Dalej na widowiskowy pokaz żonglerki diabolo oraz gry na gitarze klasycznej zabierze was hiszpański duet Luis i Nando. Panowie wykonają dwa akty, z czego drugi będzie świetlnym pokazem diabolo. Następnie na scenie zawitają przedstawiciele wrocławskiej sceny bluesowej — Outsider. Niewolnicy bluesa, stylu i brzmienia. Grają już ponad 30 lat, kiedyś z brytyjskim dinozaurem Tonym McPhee (Groundhogs), kiedyś z amerykańską jazzwoman Loti Lewis. Oprócz surowych dźwięków West Side Chicago pojawia się swing, soul i funky. Żelazne standardy znane z wykonań Muddy Watersa, B. B. Kinga, Johna Lee Hookera. Outsider nigdy nie gra dwa razy tak samo, to nieprzerwana energetyczna improwizacja.

Ostatnim zespołem będzie Back To The '50s, który zabierze wszystkich w roztańczoną podróż do czasów Rock&Rolla. Będzie muzyka m.in. z repertuaru: Elvisa Presleya czy Raya Charles’a.