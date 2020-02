Maleńka Mia z Wrocławia walczy o życie. Potrzebuje genu za 9 mln zł!

Kiedy Mia miała 6 miesięcy przeczytałam w internecie, że dzieci w tym wieku niekiedy już siadają. Nasza córka nadal nie była w stanie unieść główki i to nas zaniepokoiło. Poszliśmy prywatnie do neurologa, który także powiedział nam, że te objawy być nic nie znaczą. Zalecił rehabilitację. Ale pojawiły się też terminy "obniżone napięcie mięśniowe" i "wiotkość mięśni". Zaczęłam szperać i wtedy natrafiłam na SMA - opowiada Natalia Papierz-Kurtuldu, matka Mii.

Rodzice zabrali córkę do szpitala przy Fieldorfa, gdzie przeprowadzono badania genetyczne. Dały one najgorszy możliwy wynik: Mia ma rdzeniowy zanik mięśni typu pierwszego, czyli najpoważniejszego.

To było jak wyrok… W sekundę zawalił nam się cały świat. Trzymałam na rękach córeczkę, patrzyłam w jej piękne oczka i nie mogłam uwierzyć, że choroba chce mi ją odebrać. Wszystkie plany i marzenia legły w gruzach. Wystarczyła sekunda, by przewartościować całe życie. Teraz cel jest tylko jeden, uratować Mię - opowiada mama dziewczynki.

Organizm osoby chorej na SMA nie produkuje białka budującego komórki nerwowe w rdzeniu kręgowym. Nerwy co dzień ulegają uszkodzeniu, przestają wysyłać impulsy do mięśni, przez co te zanikają. Dotyczy to wszystkich mięśni: tych odpowiedzialnych za motorykę, ale również i tych za przełykanie, czy oddychanie.

W Polsce dostępny jest jeden lek, Spinraza, który może spowolnić rozwój choroby lub nawet go zahamować. Należy go podawać co 4 miesiące przez całe życie prosto do kręgosłupa. Najlepsze efekty daje jednak, jeśli zacznie się go stosować jeszcze przed wystąpieniem objawów.