Malediwy niedaleko Oleśnicy? W tym miejscu poczujesz się jak na rajskich wakacjach!

Ze względu na rosnące zainteresowanie wędkarzy naszą wodą, wyszliśmy naprzeciw pojawiającym się potrzebom. W związku z tym w roku 2018 rozpoczęliśmy pierwszy etap inwestycji i oddaliśmy część zbiornika na użytek łowiska, które funkcjonuje na zasadzie „Złów i Wypuść”. Wszystkie ryby wracają po złowieniu z powrotem do wody - opowiada. Pragniemy stworzyć miejsce dla osób ceniących wyjątkowe walory otoczenia, łączące przyjemność z łowienia pięknych okazów, jak i komfortowe warunki, którymi mogło pochwalić się do tej pory niewiele łowisk w Polsce - przekazuje.

Rekreacja dla wszystkich

Katarzyna Włusek przekazuje, że do niedawna z obiektu korzystały głównie osoby zainteresowane wędkarstwem. -W tym sezonie poszerzyliśmy naszą ofertę o część rekreacyjną, dla osób chcących wypocząć. Dla nich obiekt będzie czynny codziennie od godziny 10 do 19 – mówi. Dodaje, że istnieje również możliwość pobytu kilkudniowego w domku biwakowo – letniskowym. Mając na uwadze komfort wypoczywających osób, ilość gości będzie ograniczona. - Na terenie obiektu będą obowiązywały limity wejść. Wstęp będą miały jedynie osoby, które dokonały rezerwacji - dowiadujemy się. Jakie inne atrakcje znajdziemy na terenie Turkusowego Zalewu? To m.in. basen, jacuzzi, dostęp do sauny, siłowni, boiska do siatkówki lub badmintona, każda grupa rezerwująca będzie miała również do dyspozycji stolik, ławki, parasol oraz grill.