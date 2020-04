Mała Maja walczy o życie. Na leczenie potrzeba 400 tysięcy złotych [ZBIÓRKA]

Kilkanaście operacji w ciągu zaledwie 11 lat życia. Strach, ból, cierpienie i samodzielność, do której zdawaliśmy się ciągle zbliżać. Choroba prowadzi z nami dramatyczną grę, a zwycięstwo, czyli życie Mai, zależy teraz od innych! Do końca nie mieliśmy pewności jak potoczą się nasze losy. Po 11 latach walki, prowadzenia zbiórek, gromadzenia środków, mieliśmy nadzieję, że czeka nas nowy etap. To było kilkanaście lat ciężkiej pracy, cierpienia i wyrzeczeń. Wszystko w imię walki z potworną chorobą, o której dowiedzieliśmy się pod koniec ciąży: Zespół Aperta - ta nazwa od samego początku powodowała ciarki przerażenia. Mimo upływu czasu nic się nie zmieniło, wciąż boimy się jej tak samo - pisze Kinga Przewoźny-Klucznik mama Mai.

Żeby umożliwić Mai prawidłowy rozwój, potrzebne są kolejne operacje. A to kosztuje.

Kiedy zdobyliśmy niezbędną na operację kwotę, mieliśmy ogromną nadzieję, że nasz cel jest w zasięgu ręki. Półtora miliona podarowane przez ludzi o dobrych sercach. 19 marca rozpoczęliśmy planowane leczenie, odprowadzaliśmy Maję na blok operacyjny z duszą na ramieniu, ale też przekonaniem, że to moment przełomowy. Najbardziej skomplikowana operacja pod nazwą MONOBLOK miała doprowadzić do nieznacznego przesunięcia twarzy zapewniając, że Maja nie straci wzroku, a jej mózg będzie odpowiednio dotleniony. Zabieg trwał 8 godzin. Ciężko opisać emocje, które nam towarzyszyły… Mieszanka strachu, niepewność i powtarzające się pytanie… co dalej? - opowiadają rodzice Mai. - Niestety, nasze nadzieje okazały się zgubne. Po operacji stan dramatycznie się pogorszył. Zamiast poprawy obserwowaliśmy jak z godziny na godzinę sytuacja staje się poważniejsza. Przedłużony pobyt na OIOMie, dodatkowe zabiegi, leki, specjalistyczna opieka - to wszystko, czego nie przewidział kosztorys. 16 kwietnia, kilka dni temu dostaliśmy informację, która całkowicie nas załamała - by zapewnić Mai dalszą walkę o zdrowie i życie musimy zapłacić ponad 400 tysięcy złotych! Termin płatności jest nieprzekraczalny, przelew środków musi nastąpić do 20 maja. Jeśli chcemy walczyć dalej o naszą córeczkę musimy poruszyć niebo i ziemię. Niestety, sami nie możemy nic. Z powodu koronawirusa jesteśmy zamknięci razem z Mają w izolacji. Mamy związane ręce, a czas ucieka przeraźliwie szybko. Prosimy, ratuj z nami życie naszej córeczki. Ona przeszła w życiu już tak wiele, ze wszystkich sił starała się sprostać każdemu wyzwaniu. Jej zaangażowanie i cierpienie nie może pójść na marne.