Makabryczne odkrycie na Piaskowej Górze. Znaleziono nadpalone zwłoki mężczyzny

Na miejscu czynności prowadziła policja oraz prokuratura.

- To 51-latek bez stałego miejsca zamieszkania. Do pożaru doszło prawdopodobnie przez zaprószenie od niedopałka palonego przez mężczyznę papierosa. Mężczyzna zasnął, zmarł i jego ciało się nadpaliło. Ciało zabezpieczone zostało do celów procesowych, jednak wstępne czynności na miejscu zdarzenia nie wykazały działania osób trzecich i procederu przestępczego - wyjaśnia Marcin Świeży oficer prasowy KMP w Wałbrzychu.