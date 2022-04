Majówka za pasem! Oto najciekawsze noclegi na majówkę na Dolnym Śląsku [ZOBACZ]

Majówka zbliża się wielkimi krokami, a planów nadal brak? Sprawdźcie nasze propozycje ciekawych miejsc oferujących noclegi. Znajdują się w okolicach bardziej oraz mniej znanych szlaków i stanowią niezłą bazę wypadową do pobliskich turystycznych atrakcji. Często także z okien rozpościera się przepiękny widok na dolnośląskie pasma gór. Sporo z prezentowanych miejsc oferuje także swoje rozrywki w postaci ognisk, własnej stadniny koni lub dodatkowych zajęć dla najmłodszych. Średnie ceny za noc wynoszą od około 40 do ok. 100 zł za osobę. W przypadku dłuższych rezerwacji lub większej grupy osób można liczyć na zniżki. W naszym regionie działa ponad 600 gospodarstw agroturystycznych. Wybraliśmy najpopularniejsze wśród turystów i przez nich polecane. Znajdziecie je na kolejnych slajdach. Przejdźcie dalej przy pomocy strzałek lub gestów na telefonie komórkowym