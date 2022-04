Majówka w Świeradowie Zdroju! Co warto zobaczyć? Zobacz TOP 10 atrakcji turystycznych. Plan na wycieczkę! [ZDJĘCIA] Klaudia Korfanty

Jak w każdym mieście, spacer należy rozpocząć od deptaka. Ten w Świeradowie ma swój małomiasteczkowy klimat, ulokowanych jest przy nim wiele kawiarenek, restauracji, piwiarni, pensjonatów, zabytkowych domów oraz sklepików z pamiątkami. Ozdobą deptaka jest fontanna oraz efektowne oświetlenie, które pięknie prezentuje się wieczorami. Będąc na deptaku, należy wypatrywać żab - symbolu Świeradowa Zdrój!

Świeradów-Zdrój to uzdrowiskowe miasteczko dobrze znane Dolnoślązakom. To cel wycieczek turystów nie tylko z pobliskich miejscowości, lecz także z bardziej oddalonych - miasto odwiedzają legniczanie, lubinianie, wrocławianie. Świeradów-Zdrój słynie z pięknych górskich widoków i uzdrowiskowego charakteru. Przygotowaliśmy dla Was listę 10 wybranych atrakcji, które warto zwiedzić, będąc w Świeradowie-Zdroju. Obejrzyjcie galerię, pod każdym zdjęciem opis danej atrakcji!