Majówka-Domówka, czyli bezpieczny i ciekawy weekend majowy z Centrum Historii Zajezdnia

Od kilku lat tradycją Centrum Historii Zajezdnia przy ul. Grabiszyńskiej we Wrocławiu są pikniki z okazji pierwszych trzech dni maja. Zawsze przyciągały one tłumy osób chętnych na kreatywne spędzenie czasu. W tym roku, z powodu panującej epidemii, zorganizowanie takich atrakcji nie jest możliwe. Tradycji stanie się jednak zadość i spotkamy się w Zajezdni – tym razem inaczej, wirtualnie, lecz wciąż inspirująco i ciekawie. Od 1 do 3 maja zapraszamy na nasz facebookowy profil oraz wyjątkowe wydarzenie: Majówkę-Domówkę.

Jak nazwa wskazuje, chodzi o świętowanie majowego weekendu w domowym zaciszu, bezpiecznie i w trosce o nasze zdrowie, nie rezygnując jednocześnie z dobrej zabawy i atrakcji. Majówka-Domówka to propozycje, wśród których każdy znajdzie coś dla siebie. Rano zachęcimy Was do zadbania o formę i wspólnie wykonywamy proste ćwiczenia gimnastyczne. W ciągu dnia pokażemy, jak wykonać własną kokardę narodową (popularnie nazywaną kotylionem), pyszne ciasto czy majowe dekoracje. Pojawi się też konkurs :) Dołączcie do naszego wydarzenia na Facebook’u: https://www.facebook.com/events/242770356786873 Jeśli nie korzystacie z tego portalu, porcję interesujących materiałów znajdziecie codziennie na naszej stronie: https://www.zajezdnia.org "InstaHistorie". Cleo zdradza, ile zjada pierogów! Wideo