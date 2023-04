Majówka 2023: najtańsze wycieczki all inclusive. Tydzień w Turcji, Hiszpanii czy Grecji za mniej niż 2000 zł

Większa cena, większy wybór. Najtańsze oferty wycieczek all inclusive na majówkę do innych popularnych krajów

Tanie wycieczki all inclucive na majówkę 2023. Urlopy w atrakcyjnych cenach nadal dostępne

Majówka w 2023 r. wypada wyjątkowo pomyślnie. 1 maja to poniedziałek, 3 maja to środa. Jeśli weźmiemy urlop na wtorek 2 maja, będziemy mieli aż 5-dniowy długi weekend. Dodatkowe dni urlopu na czwartek i piątek 4 i 5 maja zapewnią nam aż 9-dniową majówkę.

Tak długa majówka to świetna pora na urlopy all inclusive w ciepłych krajach południa Europy. Na szczęście wcale nie trzeba wydawać majątku na to, by wypoczywać przez tydzień w słońcu. Sprawdziliśmy, gdzie oferty wycieczek all inclusive na majówkę 2023 są najtańsze. Nadal można spędzić wymarzone wiosenne wakacje w cenie poniżej 2000 zł za osobę.

Poniżej znajdziecie listę krajów z najtańszymi, nadal dostępnymi ofertami wycieczek all inclusive na majówkę 2023 z polskimi biurami podróży. Niektóre z tych ofert to last minute, więc nie namyślajcie się zbyt długo.