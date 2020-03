Maja Włoszczowska wróciła do Polski prywatnym samolotem

Maja Włoszczowska jeszcze kilka dni temu startowała w Portugalii. Potem przeniosła się rejsowym samolotem do hiszpańskiego Alicante, gdzie miała zaplanowane zgrupowanie. Na miejscu jednak z dnia na dzień sytuacja była coraz bardziej niepewna. Cała ekipa przebywająca na zgrupowaniu od poprzedniego wtorku zdecydowała się na kwarantannę - W środę dostaliśmy pierwsze zalecenia, żeby wracać do kraju - powiedziała Włoszczowska dla portalu rmf24.pl.

Rozważaliśmy wynajęcie kampera, by wrócić do kraju bez zatrzymywania się. To było już w czwartek, kiedy docierały do nas różne plotki na temat zamykania granic. Bałam się, że utkniemy w kilkugodzinnych korkach na granicy, co teraz chyba ma miejsce. W ostatniej chwili udało nam się zorganizować lot prywatnym samolotem, by unikać kontaktu z kimkolwiek na lotnisku - wyjaśniła

.

Kurs nie był łatwy do zorganizowania, bo piloci bali się, że nie będą mogli wrócić z Polski. Ostatecznie Włoszczowska we Wrocławiu wylądowała w sobotę przed północą. Chociaż przepisy wówczas ją jeszcze do tego nie obligowały, to Włoszowska zdecydowała się na dwutygodniową kwarantannę. Przechodzi ją razem ze swoim partnerem.