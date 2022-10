Maja Juszczak z Goszcza spełnia marzenia w telewizyjnym show The Voice of Poland (WIDEO) Karolina Jurek-Bugla

Maja Juszczak z Goszcza z muzyką związana jest od dziecka. Od zawsze marzyła by wystąpić na scenie The Voice of Poland.

Maja Juszczak z Goszcza (gmina Twardogóra) dostała się do telewizyjnego programu The Voice of Poland. To kolejna utalentowana mieszkanka powiatu oleśnickiego, która podbija stolicę. Maja po przesłuchaniach, gdzie zaprezentowała w swoim wykonaniu utwór "Krakowski splen" oczarowała jury i trafiła do drużyny Lanberry. Młoda wokalistka od lat związana jest z muzyką, bo śpiewa też jej mama i siostra...