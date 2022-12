Magiczna Legnica na obrazach Jarosława Jaśnikowskiego z kalendarza z 2017 roku ZDJĘCIA FILMY

Magiczne miasto utrwalone na płótnach Jarosława Jaśnikowskiego to wizjonerska, fantastyczna wizja Legnicy, miejsca, gdzie zaciera się granica pomiędzy tym, co realne, a tym, co nierzeczywiste. Legnicy, która otwiera przed nami nieznane, tajemnicze przestrzenie, wypełnione codziennie mijanymi budynkami, ulicami i rozpoznawalnymi detalami.

Autor prezentowanych obrazów, młody legnicki artysta, jeden z czołowych twórców magicznego realizmu i steampunku w Polsce, konstruuje swój alternatywny świat, poddając go zupełnie odmiennym prawom fizyki, kpiąc sobie z grawitacji czy właściwości materii. Jego malarską Legnicę wypełniają fantastyczne pojazdy i uczłowieczone machiny. Czujemy zachwyt nad pięknem architektury miasta, jej wież, gotyckich katedr i renesansowych kamieniczek. Osnute mroczną tajemnicą obrazy Jaśnikowskiego, tworzą oniryczny, surrealistyczny klimat.

Magiczna Legnica w projekcie Jarosława Jaśnikowskiego to opowieściomalarska relacja z podróży artysty po nieznanych światach, która z pewnością oczaruje legniczan i gości inwencją oraz rozmachem wizji. Autor siłą swojej wyobraźni i bogactwem talentu ofiarował nam odmienione, fantastyczne miasto, pokazał jak zwyczajność zmienić w nadzwyczajność.

