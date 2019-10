Magdalena Drab CICHO / ТИХО we Wrocławskim Teatrze Współczesnym

Ihor, młody chłopak, który przyjechał z rodziną z Charkowa, z niepokojem myśli o pierwszym dniu w nowej szkole. Snuje tysiące mrocznych scenariuszy, boi się braku akceptacji. Dlaczego? Przecież to, co najgorsze, już teoretycznie za nim. Koledzy wolą mówić do niego po polsku – Igor. Nowy. Inny. Jak długo będzie to słyszał? Potrzebuje tylko chwili spokoju, aby się odnaleźć. Ciszy i zrozumienia. Skąd w nim tyle obaw? Czyżby nie słyszał o polskiej gościnności? Spektakl pochyla się także nad zagadnieniem gościnności z punktu widzenia gospodarza. Jakie mechanizmy powinny zadziałać w nas, gdy stykamy się z gościem. Co warto w sobie pielęgnować, a czego unikać. Polska gościnność lub jej brak, otwartość/niedostępność, chęć spotkania z inną kulturą czy też wrogie do niej nastawienie pojawiają się w spektaklu w różnym stopniu. Postawy te zostały pokazane z perspektywy szkolnej klasy – grupy młodzieży, stanowiącej przekrój współczesnego społeczeństwa.