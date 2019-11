Magda Gessler zrobiła rewolucję w restauracji na Dolnym Śląsku. Zobacz, co się zmieniło!

Po rewolucji powstała Karczma Bławatek. Czy warto się tam wybrać, jak radzą sobie właściciele?

KARCZMA U SOŁTYSA KUCHENNE REWOLUCJE

Pani Klementyna od zawsze bardzo lubiła gotować, ukończyła szkołę gastronomiczną, zaraz po tym postanowiła wyjechać za granicę by zdobyć doświadczenie w branży gastronomicznej, pracując w restauracji. Po paru latach zdecydowała się na powrót do rodzinnej miejscowości. Duszniki-Zdrój to tu jest rodzinny dom Pani Klementyny, to tu kobieta chciała otworzyć niewielki lokal. W restaurację zainwestował przyjaciel Pani Klementyny, Włoch. Otwarcie lokalu nabrało wielkiego rozmachu, tak powstała góralska "Karczma u Sołtysa", co w takim razie poszło nie tak? W czym potrzebna jest pomoc Magdy Gessler?