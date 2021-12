Magda Gessler i jej kuchenne rewolucje w Kudowie-Zdrój. Zobacz która restauracja...

Instagram Magdy Gessler

Magda Gessler tuż przed Kuchenną Rewolucją skomentowała

Kudowa #kr zima #gruzja. Tu ??? Rany … co to będzie ‼️‼️‼️‼️⁉️⁉️⁉️

Właścicielka restauracji, choć na razie nie może zdradzać szczegółów zmian mówi z zadowoleniem

Dosłownie 2 dni temu wyjechała od nas ekipa Kuchennych Rewolucji z panią Magdą Gessler. Już fama się niesie a nasi goście mogą kosztować nowego menu. Bardzo jestem zadowolona. Było wspaniale. To świetna przygoda. To dało nam bardzo dużo. Nie wiemy jeszcze czy pani Magda to przyjmie. Będzie nas odwiedzała jeszcze. Zapraszamy serdecznie.

Magda Gessler ma za sobą 316 rewolucji gastronomicznych, ale jakże często również mentalnych właścicieli i pracowników restauracji w całej Polsce. Realizowana kolejna rewolucyjna przemiana w Kudowie-Zdrój to zdjęcia do 24 sezonu "Kuchennych Rewolucji" Magdy Gessler. Za kilka tygodni znana restauratorka ponownie odwiedzi to miejsce by sprawdzić jak się ma menu i cała rewolucja po zmaganiach z Magdą Gessler. Będzie to podsumowanie, które pozwoli stwierdzić, czy kuchenne rewolucje się udały czy nie. Trzymamy kciuki!