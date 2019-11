Mądrze planuj budżet! Pomysły na prezenty gwiazdkowe dla całej rodziny

Przed nami najbardziej oczekiwany okres w roku – Święta Bożego Narodzenia. Statystycznie to właśnie w grudniu wydajemy najwięcej pieniędzy, zarówno na przygotowanie samej Wigilii, jak i na prezenty dla najbliższych. Często nie panujemy nad swoim kontem bankowym, a nasze wydatki zaskakują… nas samych. Warto więc zaplanować świąteczny budżet z odpowiednim wyprzedzeniem i zgodnie z nim, poszukać właściwych podarunków. W końcu to nie cena świadczy o wartości prezentu!

Na początek przygotujmy listę osób, którym powinniśmy sprawić prezent. Teraz czas na określenie budżetu, którego nie możemy przekroczyć. I najważniejsza kwestia – dopasujmy wartość upominków do konkretnych osób. Nie każdemu kupujemy drogi prezent. Z niektórymi osobami wymieniamy się „grzecznościowymi” drobiazgami, natomiast dla rodziców czy dzieci zazwyczaj planujemy okazalszy podarunek. Podział gotowy? To zobaczcie, na jakie prezenty warto postawić! Prezenty świąteczne do 10 złotych Najbardziej wartościowe prezenty to te, które są przygotowane z myślą o osobie obdarowywanej. Kolejny szalik czy skarpetki zostawmy więc na naprawdę awaryjne podarunki. Jeśli szukamy dodatku do większego prezentu lub nasz upominek ma być symboliczny, to warto zastanowić się nad świąteczną kartką. Ta ze zdjęciem ze wspólnego wyjazdu i ze spersonalizowanymi życzeniami będzie strzałem w dziesiątkę! Możecie również wykorzystać waszą ulubioną fotografię do wykonania magnesu. Wystarczy dodać napis „Wesołych Świąt” oraz kilka świątecznych clipartów, aby podarunek był prosty i efektowny. Na Empik Foto znajdziecie gotowe, świąteczne szablony w wielu odsłonach, które z pewnością pomogą wykonać niebanalną pamiątkę.

Prezenty świąteczne do 30 złotych Taki budżet, wbrew pozorom, pozwala na przygotowanie eleganckich upominków. Nie wiecie jeszcze co sprawić dziadkom czy rodzicom? Zadbajcie o rodzinne zdjęcie i podarunek gotowy! Wystarczy zamówić fotoobraz, który z pewnością zajmie honorowe miejsce w domu. Dobrym pomysłem będzie również zaprojektowanie fotoksiążki mini, która będzie składać się aż z 50 ulubionych fotografii. Obdarowani mogą zatrzymać je w formie książki lub wyrwać i ozdobić nimi albumy lub ramki. W rodzinie są miłośnicy kawy lub aromatycznych herbat? Kubek z własną grafiką czy zdjęciem i zabawnym napisem, do tego ulubiona herbata i prezent gotowy. Możecie też wywołać kilka zdjęć w formie retro odbitek i dodać do nich personalizowaną ramkę magnetyczną (na Empik Foto w cenie 19,90 zł). Nastoletni członkowie rodziny będą zachwyceni z etui na telefon z ulubionym motywem (np. liście monstery czy lamorożcem) i zdjęciem właściciela. Natomiast amator spędzania wieczorów przy logicznych łamigłówkach, doceni puzzle wykonane na bazie zdjęcia z ostatniej wyprawy w góry. Ciekawą opcją jest również personalizowany kalendarz. Przygotowując go, już na etapie projektowania, możecie zaznaczyć najważniejsze daty, a każdy miesiąc ozdobić innym zdjęciem. Dzięki temu tata już nigdy nie zapomni o rocznicy ślubu, a dzieci o imieninach babci! Wystarczy chwilę się zastanowić, a w tej kwocie uda się przygotować wyjątkowe podarunki!

Prezenty świąteczne do 50 złotych Ta kwota to wystarczający budżet na personalizowany pokrowiec na laptopa lub tablet. To też cały wachlarz propozycji prezentów dla najmłodszych członków rodziny (a także ich rodziców). Maskotka ze zdjęciem mamy i taty ułatwi zasypianie, a body „Córeczka tatusia” z pewnością wywoła uśmiech na twarzy rodzica. Do body możecie dopasować także koszulki dla samych rodziców (np. „Dumny tata”). W rodzinie jest kibic? Idealnym pomysłem będzie więc kufel z personalizowanym napisem, który z pewnością umili czas rozgrywek. Prezenty świąteczne do 100 złotych Personalizowana biżuteria już od dłuższego czasu stała się must have dla większości kobiet. Teraz możesz ją podarować najbliższym w cenie od 79,90 zł. Do wyboru są zawieszki w kolorze srebra lub złota, na sznurku, skórzanym pasku czy łańcuszku. Wygrawerowane imię czy inne ważne słowo (miłość, dziękuję, powodzenia) pomoże wyrazić uczucia lub podkreślić najważniejsze wartości. Dla prawdziwego mistrza kuchni możecie natomiast przygotować fartuch z jego zdjęciem i dowolnym napisem, do tego własny przepiśnik lub książka kucharska ze sfotografowanymi potrawami i przepisami. Taki podarunek pozwoli docenić zdolności kulinarne najbliższych. Rodzinny somelier będzie natomiast zachwycony z butelki ulubionego wina zapakowanej w drewnianą skrzynkę z dowolną grafiką czy napisem na wieku. Na Empik Foto przygotujecie taką w cenie 69,00 zł. Jeśli natomiast ktoś z waszego otoczenia jest miłośnikiem nowoczesnego wystroju, to koniecznie zastanówcie się nad obrazami na drewnie lub aluminium. Minimalistyczny wzór w połączeniu z najwyższą jakością wykonania sprawią, że podarunek będzie piękną ozdobą i pamiątką - nie wymagającą dodatkowej oprawy czy wykończenia.

Prezenty świąteczne powyżej 100 złotych Jeśli budżet pozwala na większe wydatki, to tutaj ogranicza was już jedynie wyobraźnia. Drewniany album z grawerem na okładce, to gwarancja eleganckiego podarunku. Czarne strony, na których sami wklejamy zdjęcia, są oddzielone pergaminowymi przekładkami. Do takiego albumu możecie również wkleić pamiątki z podróży, bilety do kina czy inne przedmioty, które będą wam przypominać o najpiękniejszych chwilach. Dodatkowo możecie każde zdjęcie opisać, dodać swoje komentarze czy naklejki. Taki prezent to nie tylko radość dla obdarowywanego, ale również dla osoby przygotowującej podarunek!

Więcej pomysłów na personalizowane prezenty można znaleźć na stronie Empik Foto.

