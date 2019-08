MADOA, czyli spotkanie tu i teraz. Kolejna odsłona projektu

Z biegiem czasu projekt zyskał na popularności i stał się miejscem pracy artystów niezależnie od lokalizacji. - MADOA to po prostu spotkanie „tu i teraz” w duchu twórczości i dialogu, wolnego od jakichkolwiek barier kulturowych, społecznych, mentalnych, a także logistycznych - mówi artystka, podkreślając, że MADOA wniosła cenny pierwiastek twórczy, duchowy i humanistyczny w rozwój każdego z uczestników poprzedniej edycji.

Projekt Anny Bieli wpisał się już na mapie kulturowej Wrocławia i stał się imprezą cykliczną, objętą patronatem lokalnych mediów. Punktem stycznym dla organizatorów i uczestników jest kultura, sztuka. MADOA stara się budować mosty nawet takie ukryte, niewidzialne „między-pomiędzy”. MADOA kojarzy się uczestnikom z wolnością, wytrwałością, odwagą i niewyczerpaną wyobraźnią kuratorki. Projekt ten to także pasja, prospołeczny charakter i ten niewidzialny duch aktu artystycznego. Wszystko to sprawia, że artyści nie tylko są „z innymi” lecz także potrafią być „dla innych”. Jak sama kiedyś powiedziała doktor Biela, „MADOA to perełka, którą szlifuje”.