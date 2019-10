Made in Wrocław. Targi w Centrum Kongresowym już w ten czwartek [PROGRAM]

- zachęcają organizatorzy targów Made in Wrocław.

W ostatnich 30 latach wiele wrocławskich firm odniosło globalny sukces. Już 17 października we Wrocławskim Centrum Kongresowym przy Hali Stulecia zobaczysz produkty marek, które na podbój światowych rynków wyruszyły z Wrocławia. Do tego poznasz wiele ciekawych, innowacyjnych, lokalnych startupów, które planują podobną drogę. Na żywo i za darmo. Przetestujesz najnowsze technologie oraz poznasz osobiście innowatorów. Spróbujesz smaków Wrocławia w strefie gastro, wejdziesz w wirtualną rzeczywistość i zrelaksujesz się w strefie chillout. Przyjdź, zainspiruj się i zobacz, kto napędza WRO!

ROBOSTREFA I VR

Doświadczaj nowych wymiarów rozrywki! Sprawdź czym zaskoczą Cię zaprojektowane we Wrocławiu roboty lub załóż specjalne okulary i zanurz się w świecie wirtualnej rzeczywistości.

STREFA GASTRO

Poznaj kulinarną stronę miasta i spróbuj wrocławskich smaków tworzonych na bazie lokalnych produktów w specjalnej strefie gastronomicznej.

STARTUPY

Porozmawiaj z założycielami młodych firm, które odniosły krajowy i międzynarodowy sukces. Poznaj najlepsze, wrocławskie projekty doceniane na świecie.

SMART CITY

Przekonaj się, jak rozwija się nowoczesne miasto. Poznaj wynalazki, które uczynią Wrocław miejscem przyjaznym i ekologicznym.

Lista wystawców na targach Made in Wrocław:

