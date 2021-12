Maciej Karpiński z Wrocławia zawalczy na największej gali kickboxingu w Polsce (ZDJĘCIA)

Tomasz Przybylski to podopieczny Radosława Radomskiego z Kick-Boxing Club Poprava. Zawodnik z Wielkopolski wywodzi się z formuły full-contact, w której był etatowym reprezentantem Polski. Ostrzeszowianin zadebiutował w HFO na gali HFO 10: Solpark II. W pojedynku otwierającym kartę główną kleszczowskiego wydarzenia pokonał jednogłośną decyzją sędziów Emila Chorążewicza z warszawskiego Knockout Gym. W dotychczasowej karierze zawodowej trzykrotnie walczył w formule K-1 i tyle samo razy wychodził do ringu rywalizować w formule full-contact. Nienaganny boks oraz wysokie kopnięcia to największe atuty utytułowanego na ringach amatorskich fightera.

Podopieczny Bartosza Batry z KO Gym Wrocław, Maciej Karpiński przebojem wdarł się do zawodowego kickboxingu w 2021 roku. Pochodzący z Bystrzycy Kłodzkiej zawodnik najpierw pokonał Emila Chorążewicza na HFO: Bank w Warszawie, a niecałe dwa miesiące później zanotował wygraną nad doświadczonym Patrykiem Małeckim. Jesienią reprezentant Dolnego Śląska przystopował z intensywnością walk zawodowych, skupiając się na rywalizacji amatorskiej. Karpiński brał udział w konsultacjach kadry PZMT, oraz w mistrzostwach Polski oriental rules w Siedlcach. Żywiołem Maćka jest jednak ring zawodowy, na którym będzie bronił nieskazitelnego rekordu w styczniowej walce.