Luksusowy apartamentowiec powstaje w centrum Wrocławia. Najdroższe mieszkanie kosztuje 8 mln zł

The Upper House by Angel to budynek liczący 17 kondygnacji, 381 apartamentów i 8 penthousów o wielkości do 250 metrów kwadratowych. Najdroższy z nich, z widokiem na panoramę Wrocławia, kosztuje ponad 8 milionów złotych.

Mieszkańcy The Upper House do dyspozycji będą mieli strefę wellness z basenem, saunami i fitness, reprezentacyjne lobby z recepcją i całodobową ochroną oraz trzypoziomowy parking podziemny. W części budynku działać będą różnego rodzaju usługi.

Dachy nowej inwestycji zostaną pokryte roślinami, co ograniczy nagrzewanie budynku i pozwoli na retencję wody deszczowej. Ograniczenie wysokich temperatur zapewnią też materiały z których wykonane będą fasady oraz głęboko osadzone okna, dodatkowo osłonięte balkonami. Sam budynek ma charakteryzować mocno ekskluzywny charakter, oryginalna architektura i jakość wykonania.

Deweloper podkreśla, że podczas budowy zadba o zminimalizowanie ilości odpadów budowlanych i zużycie materiałów. W projekcie zaplanowano również tereny zielone, m.in. park sensoryczny, który jest na etapie uzgadniania z miastem i mieszkańcami kamienic Przedmieścia Oławskiego.