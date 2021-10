Luksusowe domy, dworki i rezydencje na sprzedaż na Dolnym Śląsku. Zobacz najnowsze oferty! (4.10)

Reprezentacyjna rezydencja zlokalizowana w okolicach Długołęki, położona w zacisznym, dobrze zlokalizowanym miejscu, w sąsiedztwie zabudowy rezydencjonalnej, na pięknie zagospodarowanej działce, o pow. 7.200 m² z dużą ilością zieleni, licznymi nasadzeniami pięknym oczkiem wodnym z kaskadą, reprezentacyjnym podjazdem oraz okazałą altaną grillową. Budynek mieszkalny o pow. użytkowej ok. 700 m², wybudowany w 2008 roku, z wysokiej klasy materiałów (piaskowiec, marmur, drewno egzotyczne), o bardzo wysokim standardzie wykończenia, z przestronnymi, dobrze doświetlonymi wnętrzami i funkcjonalnym układem pomieszczeń, zaprojektowanym dla rodziny dwupokoleniowej. Na parterze znajduje się hall wejściowy, duży salon (z wyjściem na taras ok. 300 m2 i ogród), kuchnia (wyposażona w wysokiej klasy sprzęty), jadalnia oraz część rekreacyjna z krytym basenem, częścią spa – z sauną suchą i parową oraz jacuzzi. Na piętrze – duży reprezentacyjny hall, gabinet, 5 sypialni, garderoby, 2 łazienki oraz wc i pralnia. Garaż na 4 samochody w obrysie budynku. Dodatkowo nad garażem – 3-pokojowe mieszkanie gościnne z niezależnym wejściem, kuchnią, łazienką i garderobą. Budynek dodatkowo wyposażony w ogrzewanie podłogowe, alarm, monitoring, elektryczne rolety okienne. Działka z systemem automatycznego podlewania. Dodatkowo - na terenie posesji znajdują się stajnie z boksami dla kilkunastu koni oraz pomieszczenia gospodarcze związane ze stajnią. Oferta dla wymagających klientów, do zamieszkania od zaraz (wyposażenie i umeblowanie może być wliczone w cenę nieruchomości). link

otodom.pl