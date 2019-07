Ludzie utknęli w korkach. Nikt nie poinformował o zablokowaniu ulicy...

- Bez żadnego ostrzeżenia, żadnej zapowiedzi! Wczoraj wszystko działało, a dziś podjeżdżam i mam nakaz skrętu w lewo na Sołtysowice lub w prawo w Przesmyckiego. Skręciłam w prawo, by jechać do centrum miasta , to korek na Klaczki zaczynał się w połowie drogi do skrzyżowania z Przybyszewskiego – emocjonuje się czytelniczka, pani Magdalena.

- Dzisiaj od samego rana tworzą się ogromne korki w okolicach ulic Czajkowskiego, Długosza, Sołtysowickiej, Przesmyckiego, Przybyszewskiego czy Boya-Żeleńskiego. Wszystko przez zamknięcie drogi i zmianę organizacji ruchu na ulicy Czajkowskiego od Sołtysowickiej do Krzywoustego. Bez jakichkolwiek zapowiedzi i przygotowania mieszkańców, zostały wprowadzone zmiany - pisze do portalu GazetaWrocławska.pl Czytelnik.

We wtorek maszyny zdzierały warstwę asfaltu na lewym pasie ruchu od skrzyżowania do przejazdu kolejowego. Prace potrwają co najmniej do końca sierpnia. Mieszkańcy podkreślają, że zabrakło jakiejkolwiek informacji o zmianach w ruchu. Zgodę na prowadzenie prac wydało miasto, które jednak nie powiadomiło publicznie o planowanej zmianie organizacji ruchu. Takiej informacji zabrakło także ze strony Kauflandu.

- Obowiązek informowania o zmianie organizacji ruchu należy do inwestora - Elżbieta Maciąg z Wydziału Inżynierii Drogowej wskazuje, że to Kaufland powinien był poinformować o rozpoczęciu prac. - W zatwierdzeniu projektu zmiany organizacji ruchu zobligowaliśmy inwestora do poinformowania właściwej rady osiedla - kontynuuje Maciąg i dodaje, że miasto także stara się zamieszczać takie informacje na swoich stronach internetowych, ale zastrzega, iż liczba wprowadzanych zmian organizacji ruchu jest tak duża, że o wszystkich nie da się powiadomić.