Ludzi na ulicach Wrocławia mniej, a śmieci coraz więcej!

Wiele terenów i podwórek osiedlowych to prywatne obszary zarządzane m.in. przez spółdzielnie mieszkaniowe. Inne to natomiast własność gminy Wrocław, więc to ona sprawuje nadzór nad regularnym sprzątaniem śmieci.

Kosze przy ławkach pełne, fruwające jednorazowe rękawiczki, maseczki, jedzenie jeszcze ze świąt, wyrzucone meble, itp. Firma, która wygrała przetarg Ekosystemu, nie odbiera telefonów, pełna skrzynka. W dobie epidemii chyba nie powinno mieć to miejsca - mówi pani Mirosława, mieszkanka osiedla przy ul. Lwowskiej we Wrocławiu

Wywóz gabarytów jest obecnie wstrzymany. Nie odbywa się on w systemie objazdowym, nie można także zamówić kontenera. Taka decyzja zapadła jeszcze w marcu. Urzędnicy apelowali wówczas do mieszkańców, aby nie wystawiać starych szaf, czy kanap przed budynki i wiaty śmietnikowe. Jednak wywóz odpadów komunalnych ma funkcjonować w czasie epidemii normalnie, bez żadnych zakłóceń. Takie przypadki, jak opisuje pani Mirosława, należy zgłaszać do Ekosystemu.