Lucyna Kornobys z rekordem świata i złotym medalem w Dubaju

- Nie lubię, kiedy z góry wiesza się medale zawodnikom. Cieszę, że wykonałam to, co sobie z trenerem założyliśmy. Mam nadzieję, że w Tokio powalczymy o takie same medale jak w Dubaju - dodała. Polacy z mistrzostw przywieźli w sumie 15 medali - trzy złote, pięć srebrnych i siedem brązowych. Zajęliśmy 11. miejsce w klasyfikacji medalowej.

- Plan maksimum wykonany. Jestem zadowolona, rekord świata, złoty medal, mój pierwszy na mistrzostwach świata. Wysłuchanie Mazurka Dąbrowskiego to jest po prostu coś niesamowitego - mówiła po zawodach cytowana przez sport.tvp.pl. Jej wynik oznacza jednocześnie, że ma w kieszeni kwalifikacje na paraigrzyska w Tokio w przyszłym roku, gdzie będzie oczywiście jedną z faworytek do medalu.

Skoro jesteśmy już przy lekkoatletyce, to wśród faworytów naszego tegorocznego plebiscytu należy wymienić też Pawła Fajdka, triumfatora sprzed dwóch lat. Wówczas wygraną przyniósł mu złoty medal mistrzostw świata w Londynie. W tym roku ten sukces powtórzył w Dausze. Przypomnijmy, że chociaż Fajdek na co dzień reprezentuje Agros Zamość, to mieszka w podwrocławskim Żarowie. Dwa lata temu zdecydowaliśmy się trochę zmienić zasady i dziś na nominację do tytułu sportowca roku mogą liczyć nie tylko zawodnicy z dolnośląskich klubów, ale też ci na co dzień mocno związani z regionem, którzy często mieszkają i trenują na Dolnym Śląsku - stąd nominacje w poprzednich dwóch edycjach dla kolarza z Chrząstawy Macieja Bodnara czy pochodzącego z Jawora siatkarskiego mistrza świata Aleksandra Śliwki. Śliwka zresztą i w tym roku jest nominowany, zresztą razem z kolegą z reprezentacji Maciejem Muzajem. To wrocławianin z urodzenia, który dziś zarabia na życie w głębokiej Rosji, daleko za Uralem.