Lubomierz to filmowa mekka! Kręcono tu nie tylko kultowy film "Sami swoi". Zobaczcie, jak dziś wygląda miasteczko! ZDJĘCIA

"Sami Swoi" i kadry z Lubomierza

Lubomierz i kino

Daleko na zachodzie to film z 1986 roku, opowiadający o wspólnej przyjaźni i walce żołnierzy radzieckich i francuskich. Akcja filmu rozgrywa się we francuskim miasteczku (Lubomierz). Nie ma mocnych, to druga część opowieści o rodzinie Karguli i Pawlaków, w której także wykorzystano kadry z miasteczka, położonego na Dolnym Śląsku. W 2007 roku kręcono tu kadry do Tajemnicy twierdzy Szyfrów (2007) w reżyserii Adka Drabińskiego. Informacje o tym i innych filmach znajdziecie na specjalnie przygotowanych tabliczkach, które są rozmieszczone w różnych miejscach rynku.