Lublin. Poszukiwany listem gończym sprawca śmiertelnego wypadku zatrzymany we Wrocławiu. Wybierał się na wizytę u dentysty Rafał Gliński

KMP Lublin

33-latek z Lublina poszukiwany był listem gończym do odbycia odsiadki za spowodowanie wypadku ze skutkiem śmiertelnym. Operacyjni z Lublina ujęli go we Wrocławiu, kiedy szedł do stomatologa. Najbliższe 2 lata spędzi za kratami.