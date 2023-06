LUBIN BIG news - Cuprum Park zmienia nazwę przy muzyce Zakopower ZDJĘCIA

Świętowanie rozpoczęło się o godzinie 13:00, natomiast o 19:00 odbył się pełen muzycznych hitów występ zespołu Zakopower. Wśród atrakcji nie zabrakło porywającej do tańca muzyki na żywo, a także szczudlarzy, żonglerów, spektakularnych występów tanecznych i malowania twarzy dla dzieci. Pojawiły się również niespodzianki i upominki dla wszystkich odwiedzających oraz pyszne jedzenie, co gwarantowało świetną zabawę dla całej rodziny. Uwielbiana przez miliony Polaków grupa Zakopower zachwyciła gości, a dodatkowo, w tym dniu oraz przez cały weekend najemcy przygotują niezwykle atrakcyjne promocje.

ZOBACZCIE ZDJĘCIA:

Świętowanie tego procesu było doskonałym pretekstem, by wybrać się do BIG Lubin w rodzinnym i przyjacielskim gronie, by przyjemnie spędzić czas na największej w okolicy imprezie.

Rebranding związany jest ze zmianą właściciela parku handlowego, którym od października ubiegłego roku jest BIG SHOPPING CENTERS LTD. Zmiana obejmie oznakowanie oraz logotypy zgodnie ze standardami stosowanymi przez tę firmę na całym świecie. Będzie to już drugi taki rebranding w Polsce, zaraz po BIG Andrychów, który uroczyście został otwarty w nowej odsłonie 3 tygodnie temu.