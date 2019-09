Lubię pomagać – uśmiechnięci maratończycy w akcji banku PKO

Chętnie w akcje charytatywne włącza się także Tomasz Wojs z Limanowej. Dla niego 37. PKO Maraton Wrocław był przedostatnim w Koronie Maratonów, której zdobyciem mogą poszczycić się biegacze kończący pięć polskich maratonów w dwa lata. - Jeśli to możliwe, to zawsze angażuję się w podobne akcje. Lubię pomagać. Biegam od około 5 lat: dla zabicia czasu, trochę żeby nie zasiedzieć się przed telewizorem. Robię Koronę Maratonów, zostały mi jeszcze dwa, Wrocław i Poznań, także myślę, że dzisiaj też uda się wszystko szczęśliwie zakończyć – mówił Wojs.

Łukasz Dybalski, który we Wrocławiu mierzy się z królewskim dystansem po raz pierwszy, podkreślał, że właśnie z okazji swojego debiutu w maratonie włączył się do akcji charytatywnej: - Postanowiłem zrobić coś nie tylko dla siebie, ale też żeby skorzystał Piotr. Trzeba pomagać ludziom, dawać coś od siebie – przekonywał kaliszanin.

Pomaganie podopiecznym fundacji przynosi korzyści także samym maratończykom. Maciej Wojnar, wrocławianin od 11 lat, cieszy się, że może nieść pomoc niejako „przy okazji”, ale zwraca też uwagę na dodatkowy aspekt: - Jeszcze trzy lata temu miałem problem, żeby w ogóle dobiec do mety. Byłem zupełnie nieprzygotowany fizycznie, myślałem, żeby zejść z trasy, jednak z tyłu głowy była ta świadomość, że biegnę nie tylko dla siebie, że ukończenie przeze mnie maratonu może pomóc także innej osobie – zaznaczał Wojnar, który na koncie ma ukończenie trzech maratonów wrocławskich.

Pieniądze zebrane dzięki uczestnikom wrocławskiego maratonu, którzy włączyli się do akcji fundacji PKO, pozwolą na dokończenie zbiórki i sfinansowanie leczenia Piotra.

W niedzielnym maratonie wzięło udział 3219 biegaczy. 3187 z nich ukończyło go. Pierwszy na mecie pojawił się Kyeva Cosmas Mutuku, który dystans 42 140 m pokonał w czasie 2:13:32, czyli zabrakło mu zaledwie 4 sekund do pobicia rekordu trasy ustanowionego w 2017 r. Pierwszy Polak, Przemysław Dąbrowski, dobiegł do mety na czwartym miejscu uzyskując czas 2:28:32.