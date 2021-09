Lubicie kryminały z Wrocławiem w tle? Mamy dla was propozycję!

Trasa spaceru będzie prowadzić od Rynku, gdzie spotkamy się w samo południe, przez pl. Wolności, ulicę Grabiszyńską i Ośrodek Działań Artystycznych "Firlej" (wszak Tomasz Winkler i babcia detektywa - Roma - lubią dobrą muzykę) do ulicy Pereca. W spacerze będą nam towarzyszyć autorzy cyklu o detektywie Winklerze - Beata i Eugeniusz Dębscy, a prowadzić go będzie i rozmawiać z pisarzami Olga Szelc z Kawiarni Sąsiedzkiej, Ośrodka Działań Artystycznych "Firlej".

Współorganizatorem spaceru jest wydawca cyklu książek o Tomaszu Winklerze.

2 października, godz. 12-14, spotykamy się na Rynku, pod Fontanną.

Informacje o autorach:

Eugeniusz Dębski ma na swoim koncie przeszło 100 opowiadań i ponad 20 powieści, z których część doczekała się przekładów na języki rosyjski, czeski, węgierski i niemiecki. Uhonorowany Śląkfą, był też kilkukrotnie nominowany do Zajdla, najważniejszej polskiej nagrody dla twórców literatury fantastycznej. Beata Dębska jest absolwentką Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, na co dzień prowadzi biuro doradztwa podatkowego.

Autorzy mieszkają we Wrocławiu, gdzie rozgrywa się także akcja ich najnowszego kryminalnego cyklu powieściowego o detektywie Tomaszu Winklerze. Pierwszy tom pod tytułem "Dwudziesta trzecia" ukazał się w maju tego roku, "Zimny trop" miał premierę 1 września, a zakończenie trylogii, czyli "Szwedzki kryminał" zostanie opublikowane 27 października.