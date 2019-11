"Love Hate". Nowa rzeźba we Wrocławiu. Nie postoi długo...

Wrocław za rzeźbę nic nie płaci. Jest prezentowana przez kilka dni (do 4 listopada) na placu Nowy Targ. Wcześniej gościła m.in. w: Berlinie, Monachium, Goslar, Brukseli, Beroun, Pradze i Arcachonie.

- Mam nadzieję, że dzięki niej będziemy jeszcze bardziej pamiętać o tym, by każdą nienawiść i złe słowo przekształcać w miłość i zrozumienie. My we Wrocławiu stajemy po stronie miłości oraz budowania dobrych relacji - przekonuje Jacek Sutryk w mediach społecznościowych.